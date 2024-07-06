المقاومة الفلسطينية تستهدف تمركزات الاحتلال في محور "نتساريم" وفي حي الشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 274 يوماً، تواصل المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، مكثّفةً الاستهداف في محاور القتال في مدينة غزة، وموثقةً عملياتها في مقاطع مصوّرة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد توثق دكّها تجمعات قوات الاحتلال في محور "نتساريم" في مدينة غزة، باستخدام قذائف مدفعية إسرائيلية أُطلقت على قطاع غزة ولم تنفجر، وتركيبها على صواريخ من نوع "107".

وقد أظهرت المقاطع المصوّرة تجهيز المجاهدين لهذه الصواريخ التي أرفقت بعبارة: "هذه بضاعتكم ردّت إليكم".

كذلك، دكّت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون"، وأكدت قصفها موقع "ناحل عوز" الإسرائيلي العسكري بعدد من الصواريخ من عيار "107" ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها رشقة صاروخية في اتجاه مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة.

وعند الساعة التاسعة مساءً، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دويّ صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

واستهدفت السرايا موقع "صوفا" العسكري والتحشدات العسكرية الإسرائيلية، كما استهدفت تمركزات لآليات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي تل الهوا غربي مدينة غزة، وذلك بقذائف "الهاون" الثقيل.

كتائب شهداء الأقصى

من جهتها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من استهدافها تحشدات الاحتلال المتمركزة في محيط المستشفى التركي في محور "نتساريم"، برشقة صاروخية من نوع "107" وبقذائف "الهاون" النظامي عيار "60".

وتبنّت كتائب شهداء الأقصى، استهداف جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في حي الشجاعية، بقذائف "الهاون" الثقيل.

كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكدت استهدافها قوات الاحتلال المتوغلة في حي نفسه، بقذائف "الهاون".

وفي وقت سابق اليوم، فجّرت كتائب القسّام، عبوة "تلفزيونية 3" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة في الشجاعية، موقعةً إياهم بين قتيل ومصاب.

وفي شارع بغداد، في الشجاعية أيضاً، دمّرت القسّام دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4" بصورة كاملة، إذ اشتعلت النيران فيها بعدما استهدفتها بعبوة "شواظ 3".

وأوقعت سرايا القدس أفراد قوة إسرائيلية، قوامها 7 أفراد، بين قتيل ومصاب عند خطوط القتال في شارع الخلفاء في حي الشجاعية، حيث باغتت جنود الاحتلال واشتبكت معهم بالأسلحة المناسبة.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من استهدافها جرافةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "D 9"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مفترق سوق الحلال، في مدينة رفح.