شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يكشف مساعي مصر لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على أهمية الجهود المصرية المبذولة بتوجيهات الرئيس السيسي، من أجل احتواء الأزمة الراهنة في دولة السودان ووقف الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف عن بذل كل المساعي والتواصل مع كافة الاطراف لإيقافها.

ولفت الكمار، إلى أن استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية في السودان في القاهرة، بهدف اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن انعقاد مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، في القاهرة يأتي في لحظة فارقة من تاريخ السودان، بعدما تسببت الحرب في دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء، فمصر تفتح ذراعيها من جديد للوصول لتوافق وطني وحوار سوداني لحل الأزمة في السودان وايقاف الحرب.

وشدد عضو البرلمان، أن عقد المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه مصر لمناقشة الأوضاع في الداخل السوداني، يؤكد على دور مصر المحوري وتحركاتها سياسيا ودبلوماسيا لوقف هذه الحرب ووضع نهاية لها.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن انعقاد هذا المؤتمر الضخم في مصر ورعاية مصر له يؤكد دورها العربي والاقليمي الكبير، وتواصل خطواتها لوقف الحرب، مشددا أن السيسي استطاع استعادة ريادة مصر وحضورها في كل الأزمات الكبرى.