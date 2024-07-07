إعلام مصري: مصر تتواصل مع حماس وتستضيف وفودا إسرائيلية وأميركية لبحث النقاط العالقة بالاتفاق بشأن غزة

نقلت قناة "القاهرة" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن مصدر رفيع المستوى، بأن "مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة (في غزة) وتبادل الأسرى".

وكشف المصدر أن "مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأميركية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة"، كما أكد أن هناك "لقاءات مصرية مكثفة مع كافة الجهات خلال الأسبوع الحالي لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأنّ "قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن صفقة تبادل الأسرى هي الطريق الصحيح حتى لو ظلت حماس في السلطة"، في قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ "الجيش أبلغ القيادة السياسية أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ما يعني خسارة الأسرى".