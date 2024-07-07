صحيف المانية: تم التخطيط لتفجير خطي أنابيب "نورد ستريم" عام 2014

ذكرت صحيفة "Welt am Sonntag" في تقرير نشرته، أنه "تم التخطيط لتفجير خطي أنابيب "نورد ستريم1" و"نورد ستريم 2" عام 2014 قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا".

واشارت الصحيفة نقلا عن محققين ألمان، الى أن "مجموعة أوكرانية معينة ربما عملت على تطوير خطط بهذا الشأن في ذلك الوقت".

ولفتت إلى أنه "إذا ثبت وجود تخطيط حكومي بعيد المدى من قبل أوكرانيا بهذا الصدد، فقد يؤثر ذلك بشكل خطير على رغبة ألمانيا في دعم الأوكرانيين".

وفي الوقت الحالي، يواصل مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا التحقيق في الانفجارات التي وقعت في خطوط أنابيب "نورد ستريم 1 و 2" حيث يركز التحقيق الألماني على اليخت الشراعي "أندروميدا" المستأجر مكلنبورغ-فوربومرن وقت ارتكاب الجريمة.