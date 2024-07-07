ذكر القيادي في حركة "حماس"، في حديث للتلفزيون العربي، أن "منطلقنا الأساسي في المفاوضات وقف العدوان على غزة، وكل ما يلزم وضروري لمصلحة شعبنا لن نتردد فيه، وهناك نظرة إيجابية من الوسطاء لموقف الحركة الأخير بشأن صفقة التبادل".
وأوضح أن المعطل الوحيد للوصول إلى اتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، و"ليس كل ما يريده الاحتلال يحصل عليه".
وقال بدران: "العدو منذ بداية الحرب يضع أهدافًا لم ينجح في تحقيقها، ولن نسمح لأي جانب دولي أو إقليمي أن يملي على شعبنا الفلسطيني ما يتعلق بشأنه الداخلي".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في حماس: هناك نظرة إيجابية من الوسطاء لموقفنا بشأن صفقة التبادل والمعطل الوحيد هو نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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