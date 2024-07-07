شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تحتجز جريتا تونبرج أشهر ناشطة للمناخ في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت الشرطة الهولندية الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، خلال احتجاج في لاهاي بهولندا اليوم السبت.

واقتيدت الناشطة البالغة من العمر 21 عاما بعيدًا أثناء مشاركتها في إغلاق الطريق السريع رقم إيه 12- عند وصلة الطريق التي تمر عبر لاهاي. نشطاء مجال المناخ وكان الاحتجاج نظمته حركة تمرد ضد الانقراض "إكستنكشن ريبيليون".

وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى إغلاق الطريق السريع إيه 12 مؤقتا، إذ استخدمت الشرطة مدافع المياه. وقف جميع إعانات الدولة للوقود الأحفوري وكان قد استهدف الطريق السريع إيه 12، في عدد من الاحتجاجات السابقة.

ويطالب النشطاء الحكومة في هولندا، بوقف جميع إعانات الدولة للوقود الأحفوري.