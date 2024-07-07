شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع 123 معركة بين موسكو وكييف خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خضم تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، أن هناك معارك ضارية لا تزال مستمرة في شرقي البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الوضع كان أكثر سخونة اليوم في منطقة بوكروفسك، لكن العدو كان نشطا أيضا في اتجاه ليمان وكوراخوف". حرب روسيا وأوكرانيا وتقع المدن الثلاث في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا، فيما أفاد التقرير بأن 123 معركة دارت على مدار اليوم.

وبين أن 41 من هذه الهجمات وقعت في منطقة باكروفسك وحدها، كما وقع 19 و17 هجومًا بالقرب من ليمان وكوراخوف على التوالي.

وصُد حتى الآن 29 هجومًا بالقرب من باكروفسك، لكن هناك 12 معركة لا تزال جارية، حيث يبذل المدافعون كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار في الوضع ومنع العدو من التقدم في عمق الأراضي الأوكرانية. الاستيلاء على قرى أوكرانية وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق، بأنها استولت على قرية سوكيل في هذه المنطقة، فيما لم تعد سوكيل تظهر في تقرير حالة هيئة الأركان العامة، لكن قرية بروهريس الواقعة إلى الغرب منها هي التي تظهر.

وذكر الجيش الأوكراني، أن أكثر من 180 جنديًا روسيا قتلوا في منطقة باكروفسك. بالإضافة إلى ذلك، دُمر عدد من الآليات العسكرية الروسية.