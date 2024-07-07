شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يعلن استراتيجية جديدة لردع النفوذ الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تخطط لردع النفوذ الروسي في الجزء الغربي من البحر الأسود.

وبين أن ذلك عبر استراتيجية بحرية وطنية جديدة، مضيفًا:"نحن نفهم بوضوح أن الحرب غيرت ميزان القوى في منطقتنا بالبحر الأسود وأن الأسطول الروسي لن يهيمن على هذه المياه مرة أخرى". تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وذكر أن بلاده ستسعى لتحقيق مصالحها الوطنية في البحر، ومصالح شركائها وستحمي طرق النقل.

واستولت روسيا على جزء كبير من الأسطول الأوكراني عند ضمها لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014.

كما فقدت أوكرانيا المزيد من السفن بعد فترة وجيزة من شن روسيا غزوها الشامل في عام 2022، عندما استولت قوات موسكو على مدينة بيرديانسك الساحلية في منطقة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا.

وغرقت سفينة القيادة في البحرية الأوكرانية سهايداتشني في ميكولايف. أسطول البحر الأسود الروسي وعلى الرغم من أن البحرية الأوكرانية لا تمتلك حاليًا أي سفن حربية كبيرة، إلا أن كييف نجحت في إخراج أسطول البحر الأسود الروسي من الجزء الغربي من البحر الأسود.

وأدى هذا التقدم إلى تنشيط التجارة البحرية جزئيًا عبر أوديسا، ومن المقرر أيضا تحديث البحرية الأوكرانية في المستقبل القريب بإمدادات من الشركاء الغربيين.

ووعد زيلينسكي أيضا بالاستمرار في تحسين الدفاع الجوي، وألمح إلى حصول بلاده عل وحدة باتريوت أخرى من ألمانيا والمزيد من التعزيزات في الأسبوع المقبل.