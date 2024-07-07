"بسبب خلافات مع أبوه".. ضبط 4 متهمين خطفوا طالب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، خلال 5 ساعات في القبض على 4 متهمين خطفوا طالب إعدادي داخل سيارة بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا إلى مركز شرطة الوقف بخطف طالب داخل سيارة من قبل مجهولين أمام مركز شباب القلمينا بدائرة المركز.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مباحث المديرية ووكيل فرع البحث الجنائي فرع الشمال، والرائد أحمد جامع رئيس مباحث مركز شرطة الوقف، الذي نجح خلال ساعات قليلة في استرجاع الطالب وضبط المتهمين.

وتبين أن المتهمين 4 أشخاص خططوا لاختطاف المجني عليه بسبب وجود خلافات مع والده، لذلك استقلوا سيارة بدون لوحات وتنكروا ووقفوا أمامه خلال خروجه من مركز شباب القلمينا وقاموا باختطافه.

تم ضبط المتهمين واسترجاع الطالب لأسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.