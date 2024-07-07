رياح بمكة المكرمة.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن هناك الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.



وأضاف المركز، أن الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

وذكر، الرياح في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

مكة المكرمة 43 31

الرياض 42 30

المدينة المنورة 44 29

جدة 40 29

الدمام 46 31

تبوك 40 25

الطائف 33 23

العلا 41 28