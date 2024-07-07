ضباب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد موضحًا أن يكون غائماً جزئياً، مع غبار محمل من شمال الخليج العربي والغرب خاصة على المناطق الغربية والساحلية.

و يؤدي الأمر إلى تدني مدى الرؤية الأفقية يكون رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حالة الطقس في الإمارات

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/.

الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55و المد الثاني عند الساعة 01:25 و الجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة19:11

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة11:21 والمد الثاني عند الساعة 22:09 و الجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:05

درجات الحرارة



وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن:

أبوظبي 47 27 75 15

دبي 45 28 80 15

الشارقة 45 29 80 15

عجمان 43 30 85 25

أم القيوين 41 28 85 30

رأس الخيمة 46 29 80 15

الفجيرة 41 33 80 20

العـين 46 28 65 10

ليوا 47 27 80 10

الرويس 42 26 85 15

السلع 41 28 85 25

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 34 32 85 30

أبو موسى 35 33 85 30