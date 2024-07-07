اليوم.. بيت الشعر العربي يحتفي بتسعينية "حجازي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يحتفي بيت الشعر العربي، بالشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي بندوة شعرية كبرى بعنوان (على مشارف التسعين.. احتفاء بتسعينية الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي)، وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد.

يقدم الندوة الشاعر أحمد عنتر مصطفى، ويشارك فيها الفنان محمود حميدة بقراءة مختارات شعرية من أشعار حجازي.

كما يناقش عددا من الكتاب والنقاد تجربة حجازي الشعرية، وهم: الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم النقد بآداب عين شمس والكاتبة الدكتورة فاطمة الصعيدي أستاذ الأدب بجامعة حلوان، والدكتور الشاعر يوسف نوفل أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور الناقد رضا عطية والشاعر إيهاب البشبيشي.

تقام الأمسية في مقر بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.