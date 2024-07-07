توجه وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد لامي إلى ألمانيا في أول زيارة له للخارج غداة تحقيق حزب العمال انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة البريطانية، داعيا إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.
وأجرى لامي البالغ 51 عاما محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي أكدت أن "بريطانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا".
وأضافت أن ألمانيا "تعمل مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة كيف يمكن لبريطانيا أن تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي"، حسبما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس.
ونشر لامي الذي خلف ديفيد كامرون في وزارة الخارجية صورا لاجتماعه مع بيربوك، معتبرا انه "حان وقت إعادة ضبط علاقتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين. لهذا السبب أنا في ألمانيا، في زيارتي الأولى بصفتي وزيرا للخارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور ألمانيا في أول رحلة خارجية له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.