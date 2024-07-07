وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور ألمانيا في أول رحلة خارجية له

توجه وزير الخارجية البريطاني المعين حديثا ديفيد لامي إلى ألمانيا في أول زيارة له للخارج غداة تحقيق حزب العمال انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة البريطانية، داعيا إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.

وأجرى لامي البالغ 51 عاما محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي أكدت أن "بريطانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا".

وأضافت أن ألمانيا "تعمل مع الحكومة البريطانية الجديدة لمعرفة كيف يمكن لبريطانيا أن تقترب أكثر من الاتحاد الأوروبي"، حسبما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس.

ونشر لامي الذي خلف ديفيد كامرون في وزارة الخارجية صورا لاجتماعه مع بيربوك، معتبرا انه "حان وقت إعادة ضبط علاقتنا مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين. لهذا السبب أنا في ألمانيا، في زيارتي الأولى بصفتي وزيرا للخارجية".