المعارضة الفنزويلية تندد باعتقال خمسة أشخاص على صلة بحملتها الانتخابية

ندد معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باعتقال خمسة من مساعدي إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي ستجري في 28 تموز.
واعلنت مجموعة "لا كوزا آر" الفنزويلية المعارضة الداعمة لترشيح غونزاليس، انه "بعد عودته من فعالية لإطلاق الحملة الانتخابية في أوكوماري ديل توي (ولاية ميراندا، وسط شمال)، تم اعتقال رفيقنا رافاييل مارين في منزله".
وإضافة إلى مارين، الأمين العام لهذه المجموعة في ميراندا، "اعتُقِل أربعة أشخاص آخرين"، حسبما ذكر حزب "لا كوزا آر" في رسالة نقلها منبر الوحدة الديموقراطية، وهو تحالف المعارضة الرئيسي.
ومن بين المعتقلين مالك شاحنة يقدّم الدعم اللوجستي للحملة.
ولم يذكر الحزب تفاصيل عن الآخرين، لكنهم نُقلوا جميعا إلى مقر الشرطة الوطنية البوليفارية في ميراندا.
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