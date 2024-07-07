اندلاع حريق في خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون روس إنّ حريقًا اندلع، اليوم الأحد، بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من قرية فينوجرادنوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

وأضافوا أنّ الحريق امتد إلى غابة قريبة وقطع الغاز عن منتجع ألوشتا، وأكثر من عشر مستوطنات.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر تطبيق الرسائل تيليجرام: "لا يوجد تهديد للمنطقة المأهولة بالسكان".

وبحسب "رويترز"، ذكر مسؤولون عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم على تطبيق "تيليجرام" أن إمدادات الغاز انقطعت عن ألوشتا، وهي مدينة يسكنها حوالي 30 ألف شخص، و14 مستوطنة مجاورة.

وقالت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا على تيليجرام "بعد أن يحترق الغاز في الأنابيب بالكامل، ستبدأ أعمال الترميم"، وذكرت وكالات روسية نقلًا عن مسؤولين أنه لم تقع إصابات، وكشفت وكالة "تاس" للأنباء أن الحريق التهم مساحة تبلغ نحو 1500 متر مربع، ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي أدى إلى الحريق.