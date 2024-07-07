الاحتلال يقتحم بلدة طمون شرق طوباس دون اعتقالات صباح اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال، صباح يوم الأحد، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وفقًا لـ"وفا".

ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، وادي الفارعة جنوب طوباس، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت منطقة وادي الفارعة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، فيما انتشرت قوات مشاة في المنطقة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل انتهت باعتقال ثلاثة مواطنين، وهم: حسين جناجرة، ومحمد جمال جناجرة، وحمزة مطر صلاحات.