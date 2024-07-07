شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 4 جزاءات تُوقع على شاغلى الوظائف القيادية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مجموعة من الجزاءات التأديبية التي تُوقع على شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقانون، فإن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:

1. التنبيه.

2. اللوم.

3. الإحالة إلى المعاش.

4. الفصل من الخدمة.

وينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والادارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة.