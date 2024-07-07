عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين

اعتبر أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أن ما يجري بالضفة الغربية فيه ما يتوازى مع الخطورة لما تتعرض له غزة اليوم، لأن هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين.
وفي مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد موسى أن "هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل الأراضي المحتلة حتى الآن، وبالتالي تتوسع إسرائيل، وتحكم هذه الأراضي من النهر إلى البحر، ألا وهي فلسطين".
وأضاف موسى: "هناك فوضى عارمة في المنطقة ويمكن اتساعها في أي لحظة"، مؤكدا أن "التطبيع العربي مع إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانيا".
واكد ان "سياسة إسرائيل عنصرية ولن نقبل بها"، معتبرا أن "الولايات المتحدة الأميركية قادرة على وقف إسرائيل عند حدها".
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