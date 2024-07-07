"واشنطن بوست": فريق بايدن فشل في احتواء أزمة فشله في المناظرة مع ترامب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتمكنوا من احتواء تطورات الأزمة السياسية بعد الأداء الكارثي في ​​المناظرة المتلفزة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة فإن الوضع سيزداد سوءا، حيث كشفت المظاهر العامة لبايدن تناقضا، ويقول أنصاره سرا إنهم "لم يعودوا يعرفون ما اعتقدوا أنهم يعرفونه عن بايدن".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع الذي أعقب المناظرة، اكتسبت الأزمة صفة "كرة الثلج". وبدأ استراتيجيو الحزب الديمقراطي في التخطيط لتعزيز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي يُنظر إليها على أنها البديل الأكثر ترجيحا لبايدن، وبدأ مساعدو الرئيس الأميركي في التعبير عن مخاوفهم.