نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، تأكيده أن "على الرئيس الاميركي جو بايدن ألا يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية"، معتبرا انه "لم يعد لدى بايدن ما يلزم لخوض حملة انتخابية قوية وهزيمة منافسه دونالد ترامب".
وشدد المسؤول الاميركي على ان "بايدن أظهر بشكل مطرد مزيدا من علامات تقدم السن في الأشهر الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: لم يعد لدى بايدن ما يلزم لخوض حملة انتخابية قوية وهزيمة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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