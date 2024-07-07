شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمصريين في النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعم قرابة في الـ 28 مليون 883 ألف و 796 مستفيد من مبادراته في مختلف المحاور وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف و التي اعلن عنها سابقا.

حيث أشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي ، واستفاد من تلك الجهود قرابه الـ 28 مليون 883 الف و 796 مستفيد من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

تمكن التحالف الوطنى للعمل الأهلى من خلال التمكين الاقتصادي ، على دعم للأسر الأكثر احتياجا، وجعلهم أولوية لضمان مصادر دخل مستدامه تخرج بهم من احتياجهم، وسلم التحالف لـ 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، بالإضافة إلى مبادة "ازرع "التي تدعم صغار المزارعين في أحلامهم و طموحاتهم .

وفى المحور الاجتماعي، حرص التحالف على سدد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر التي ينقصها بعض الاحتياجات ،فتم الانتهاء من إعادة اعمار 384 منزلا، بالإضافة إلى تجهيز العرائس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث وتركيب وصلات المياه وغيرها، كما تم تجهيز معارض للملابس وتوزيع "بطاطين " لـ17.637الف أسرة.

وفيما يتعلق بالدعم الصحي حرص التحالف على توفير عدد من المبادرات لتأمين صحه المواطنين فتم تسليم 22 الف و 493 نظارة طبيه ،واجراء 70 عمليه قلب، و193 عملية عيون وتوفير 273 جهاز تعويضى ،كما تم تنفيذ قوافل طبيه بشكل يومي ليستفيد منها 698 ألف و510 مستفيدين من المواطنين في مختلف المحافظات .

وفيما يتعلق بالدعم الغذائي حرصت كل المؤسسات المشاركة بالتحالف الوطنى على ان تقوم بدورها لضمان توفير الدعم الغذائي ،و ذلك عن طريق التحالف لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، وتوزيع شنط غذائية لـ 150ألف و122 مستفيد، وتوزيع 561 ألف و935 وجبة غذائية ، وتوزيع 122 ألف و285 كيلو من اللحوم و 165ألف و388 كرتونه غذائية للأسر الأكثر استحقاقا في المحافظات المختلفة.

كما تم تنظيم عمليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا و ذلك لضمان استمراريته دون توقف، فتم دعم 15 ألف 232 أسرة تم دعمهم نقديا ،مع تسليم حزم النقد المالى و الغذاء الشهرى المنتظم ل 350 ألف أسرة .

كما قامت مبادرات التحالف بالدعم الأكبر للأشقاء في فلسطين وذلك عن طريق اطلاق 5 قوافل لدعم الأهالي في فلسطين ،وذلك من خلال 2224 قاطرة محملين بـ 45 ألف طن من المواد الغذائية.



وأشار التحالف إلى أن هذه الإنجازات تُعدّ نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.