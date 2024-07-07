النشرة: حال من الحذر تسيطر على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال الحذر الشديد يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
هذا وكثف الطيران التجسسي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة طوال ساعات الليل وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح.
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