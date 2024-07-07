نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات، تأكيدها ان "هناك أمل كبير في الوصول إلى صفقة تعيد الأسرى".
وقبل يومين، أعلنت الإدارة الأميركية عن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى.
وكشف موقع "والا" إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.
كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن شروط المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى هدوء مستدام.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات: هناك أمل كبير في الوصول إلى صفقة تعيد الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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