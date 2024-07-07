مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم على منزل بولاية كنتاكي الأميركية

أفادت الشرطة الأميركية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، في إطلاق نار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنزل في شمال ولاية كنتاكي.
واكدت الشرطة إن المشتبه به في إطلاق النار توفي في وقت لاحق للحادث، بعد فراره من المنزل وخلال مطاردة قيادة الشرطة مركبته، والتي انتهت بسقوط المشتبه به في حفرة.
وأكدت الشرطة أنه تم العثور على جثث أربعة أشخاص، وتم نقل ثلاثة مصابين آخرين إلى مستشفى في سينسيناتي في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مرتكب الواقعة تصرف بمفرده، ولا يوجد تهديد مستمر للجمهور.
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