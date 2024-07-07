افادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن "تحقيقات كشفت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول هانيبال بقتل الخاطف والمخطوف في 7 تشرين الاول". وكشفت التحقيقات أن "الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى غزة في السابع من تشرين الاول".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: تحقيقات تكشف أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول هانيبال بقتل الخاطف والمخطوف في 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.