وفاة مريضين فلسطينين نتيجة توقف محطة الأوكسجين في مستشفى ناصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، وفاة مريضين، إثر توقف محطة الأوكسجين، بسبب نفاذ الوقود المشغل للمولد الكهربائي في المستشفى، وسط تحذيرات من وفاة المزيد من المرضى والمصابين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن وفاة عدد من المرضى داخل مجمع ناصر الطبي، جراء توقف محطة الأوكسجين الوحيدة، كارثة صحية ونتيجة متوقعة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لافتة النظر أن معظم الأقسام العلاجية في المستشفى توقفت عن العمل، مما ينذر بزيادة أعداد الوفيات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط