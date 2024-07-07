استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد ١١ فلسطينيًا وأصيب عدد آخر اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما انتشلت الطواقم الطبية ثلاثة شهداء من منزل آخر غرب مدينة غزة، تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ، مؤكدة وجود عدد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة، بالتزامن مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير مئات المنازل في حي الشجاعية، الذي هجّر نحو 55 ألف فلسطيني من سكانه، على وقع عمليات القصف المتواصل على المنازل وتجمعات الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح.

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