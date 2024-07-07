عواصف رعدية على اليابان والحرارة عند أعلى مستوياتها

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو ومحافظات يابانية عدة إلى عواصف مطرية مساء اليوم أدت إلى فيضان أنهار وغرق شوارع وتدفق المياه من فتحات المجاري بأعمدة تيار بضغط قوي وصل ارتفاع بعضها إلى عشرة أمتار تقريباً بينما ظلت درجة الحرارة مرتفعة.

وتسبب ذلك في إلغاء أو تأخيرعشرات القطارات والتأثير على آلاف الأشخاص.

وقد تغير الطقس فجأة مساء السبت، خاصة في منطقة كانتو، وحدثت عواصف رعدية حيث تدفقت مياه الأمطار بقوة ولم يتمكن نظام الصرف الصحي من احتواء الهطل الغزير المترافق مع رياح قوية والرعد والبرق.

وغمرت المياه بعض الانفاق وسيارات الأجرة وغيرها. وحصل طوفان على سطح بناء في مركز طوكيو قرب حي شيبويا حيث شوهد أحد السكان يفرّغ المياه بوعاء كبير إلى الشارع من الطابق الخامس.

وفي حي نيريما بطوكيو، لوحظ هطول الأمطار الغزيرة حيث بلغ معدل الهطول 33 ملم في الساعة. ودّوى الرعد في عدة مناطق في العاصمة بما يشبه صوت الانفجارات. وشوهدت المياه تتدفق إلى المترو تحت الأرض في محطة ايكيبكرو المزدحمة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر فيضانات في نهري شيبويا و فوروكاوا في طوكيو.

وفي الوقت نفسه بقي الجو حاراً في طوكيو مترافقاً مع رطوبة شديدة وبلغت درجة الحرارة 35.5 درجة في بعض أحياء العاصمة اليابانية. وألغيت فعاليات ثقافية واجتماعية في بعض المناطق بسبب هذه العواصف المفاجئة التي اشتملت على سقوط البَرَد.

وعزت وكالة الأرصاد سبب هطول الأمطار الرعدية المفاجئة في أماكن مختلفة .. إلى الحرارة المرتفعة المترافقة مع الرطوبة العالية والتي زعزعت استقرار المجال الجوي فوق منطقة كانتو وسط شرق اليابان.

ولمواجهة ارتفاع الحرارة كانت الوكالة أصدرت في وقت مبكر من اليوم "إنذاراً بضربة شمس" في 22 محافظة، وهو أعلى رقم هذا الموسم.