أكسيوس .. فريق بايدن يزود محاوري أي وسيلة إعلامية بأسئلة معدة مسبقا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف موقع "أكسيوس" أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن يزود المذيعين ومحاوري وسائل الإعلام بأسئلة معدة مسبقا قبل إجراء أي مقابلة.

ونقلت "أكسيوس" عن السكرتير الصحفي السابق لزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، مايكل لاروزا."إن التقديم المسبق لأسئلة المقابلة كان منذ فترة طويلة تكتيكا لفريق بايدن".

وقال لاروزا إنه عندما انضم إلى الفريق في عام 2019، حاول بعض الأعضاء تطبيق نفس الأسلوب في مقابلة السيدة الأولى.

وعلى الرغم من قائمة الأسئلة المعدة مسبقا، إلا أن مقابلة بايدن على إذاعة WURD لم تخلو من التجاوزات. حيث قال الرئيس الأمريكي، وهو يتأمل إنجازاته السياسية، إنه يعتبر نفسه امرأة سوداء، قائلا إنه فخور بكونه "النائب الأول للرئيس، وأول امرأة سوداء وبخدمته إلى جانب رئيس أسود.

ويقصد بايدن أنه شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي باراك أوباما، وعندما أصبح هو نفسه رئيسا، قام بتعيين كامالا هاريس، وهي امرأة سوداء، في هذا المنصب.

وأدى عدم القدرة على صياغة فكرة واضحة إلى السخرية على الشبكات الاجتماعية وعدد من المنشورات.

وباتت تصرفات بايدن وزلاته المتكررة، محط أنظار الكثيرين وسط تشكيك خصومه السياسيين في قدرته على الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.

اعلام عبرى : مصادر في الموساد تشير إلى أمل كبير في الوصول إلى صفقة لإعادة المختطفين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الموساد الاسرائيلى مشاركة في المفاوضات الجارية بشأن المختطفين أن هناك أملًا كبيرًا في التوصل إلى صفقة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم قريباً.

وقال المصدر إن المحادثات تسير بشكل إيجابي وإن هناك تقدماً ملموساً في العديد من القضايا الحساسة. وأضاف أن الجهود المبذولة من جميع الأطراف تهدف إلى تحقيق اتفاق يضمن الإفراج عن المختطفين بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تواصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية تبادل الاتهامات والضربات العسكرية، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام والاستقرار.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو الفصائل الفلسطينية بشأن هذه الأنباء، فيما تتزايد الآمال بين عائلات المختطفين والمجتمع الدولي في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية قريباً.