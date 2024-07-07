الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين وتداهم منازلهم غرب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من بلدة دورا، جنوب غرب الخليل، وفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا واعتقلت كلا من: مأمون ابراهيم نصار، وعلي طالب الحروب، وأمير سعيد عمرو، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، وأمجد سعيد عمرو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في قصف صاروخي ومدفعي واطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقام المسعفين بانتشال جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما لا زال البحث جار عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.