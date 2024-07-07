فتح صناديق الاقتراع بجولة ثانية للانتخابات الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع في فرنسا في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تشهد فوزا تاريخيا لأحزاب أقصى اليمين أو برلمانا معلقا.

وقد تشهد هذه الانتخابات تحقيق حزب "التجمع الوطني"، الذي ينتمي لأقصى اليمين، بزعامة مارين لوبان، نصرا تاريخيا.

وتتمحور رؤية حزب التجمع الوطني المنغلقة على الداخل الفرنسي، ومناهضة المهاجرين.

كما قد يسفر التصويت عن برلمان معلق، وسنوات من الجمود السياسي.

وسيكون للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي بدأت جولة اعادتها اليوم الأحد في الدولة المسلحة نوويا، تأثير محتمل على الحرب في أوكرانيا، والدبلوماسية العالمية، والاستقرار الاقتصادي في أوروبا.