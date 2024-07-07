إعلام عبري: أملًا كبيرًا في التوصل إلى صفقة تعيد جميع الاسرى الإسرائيليين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في الموساد الاسرائيلى مشاركة في المفاوضات الجارية بشأن المختطفين أن هناك أملًا كبيرًا في التوصل إلى صفقة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم قريباً.

وقال المصدر إن المحادثات تسير بشكل إيجابي وإن هناك تقدماً ملموساً في العديد من القضايا الحساسة. وأضاف أن الجهود المبذولة من جميع الأطراف تهدف إلى تحقيق اتفاق يضمن الإفراج عن المختطفين بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تواصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية تبادل الاتهامات والضربات العسكرية، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام والاستقرار.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو الفصائل الفلسطينية بشأن هذه الأنباء، فيما تتزايد الآمال بين عائلات المختطفين والمجتمع الدولي في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتائج إيجابية قريباً.

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين وتداهم منازلهم غرب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين من بلدة دورا، جنوب غرب الخليل، وفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا واعتقلت كلا من: مأمون ابراهيم نصار، وعلي طالب الحروب، وأمير سعيد عمرو، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، وأمجد سعيد عمرو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في قصف صاروخي ومدفعي واطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقام المسعفين بانتشال جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حصيرة في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، فيما لا زال البحث جار عن مفقودين تحت الأنقاض، وجرى نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.