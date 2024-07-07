3 شهداء في قصف للاحتلال غرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد صباح اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة، وفقا ل"وفا".

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الميناء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط أبراج الأسرى غرب النصيرات، بالتزامن مع اطلاق مروحيات الاحتلال نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط قطاع.

وأشار مراسلنا إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.