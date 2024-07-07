وجها لوجه.. وزير الكهرباء يلتقى رؤساء وقيادات شركات التوزيع للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء المقبل، اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وبعض القيادات أيضا.

يأتي الاجتماع لاستعراض خطة واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة لما تتطلبه كم مجهودات مضنية مع وضع تكليفات جديدة لجميع رؤساء الشركات، خاصة أن الوزارة ستتولى ملف متابعة سير العمل وتنفيذ المطلوب وليس الشركة القابضة للكهرباء.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن وزير الكهرباء يصطحب معه ٤ قيادات من فريق عمله بوزارة قطاع الأعمال هما: مساعد الوزير للشئون والمكتب الفني، ومستشار الوزير للأمن، والمستشار القانونى وبعض الموظفين من سكرتارية خاصة أنه لم يعرف بعد استراتيجية العمل داخل مكتب الوزير، وهل سيتم إجراء تغييرات بقيادات الوزارة أو العاملين بمكتب الوزير.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الكهرباء تعليمات لمدير مكتبه بعدم دخول أي قيادة إلا بموافقة منه كعملية تنظيمية وعدم ترك الأمور دون سيطرة كاملة داخل مقاليد وأرجاء الوزارة.

وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بتكليف المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمهام القيام بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلفا للمهندسة صباح مشالى لحين شغل الوظيفة.