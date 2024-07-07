الجيش الروسي أعلن اسقاط مسيرات أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك

أعلن الجيش ومسؤولون أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في كلًا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى اعتراض سبع طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود التي تتعرض لهجمات أوكرانيا على أساس يومي تقريبا.

وكشف حاكم كورسك الواقعة نحو الشمال الغربي أليكسي سميرنوف، إن سبع طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضًا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو عشر قرى خلال اليوم.