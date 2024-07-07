أعلن الجيش ومسؤولون أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في كلًا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى اعتراض سبع طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود التي تتعرض لهجمات أوكرانيا على أساس يومي تقريبا.
وكشف حاكم كورسك الواقعة نحو الشمال الغربي أليكسي سميرنوف، إن سبع طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضًا.
وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو عشر قرى خلال اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي أعلن اسقاط مسيرات أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.