خفر السواحل الأميركي: العاصفة بيريل قد تؤدي لإغلاق موانىء نفطية

حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة من إغلاق محتمل لموانىء تكساس وبدأ في الحد من حركة السفن بسبب العاصفة المدارية بيريل التي من المتوقع أن تكتسب القوة مجددًا وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول صباح يوم غد الاثنين عند بورت لافاكا.
ومن شأن إغلاق الموانىء أن يوقف مؤقتًا شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.
واكد المركز الوطني للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح التي تأتي بها العاصفة سجلت أمس السبت 95 كيلومترًا في الساعة.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14 بالمئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وأي تأثر للإمدادات من تلك المنطقة قد يرفع أسعار الخام الأميركي والخامات المنتجة بحريًا.
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