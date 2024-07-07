نظم منتدى زحلة الاكاديمي المؤتمر الأول للجمعيات والمؤسسات والأندية الخيرية في مقام سيدة زحلة والبقاع برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، ورئيس مجلس اساقفة زحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وقد تحدث في المؤتمر بالاضافة الى مداخلات الجمعيات المشاركة ، كل من رئيس المنتدى الدكتور بديع الحاج شاهين ، رئيس جمعية Lost الدكتور رامي اللقيس ، المطران ابراهيم ابراهيم ، الوزير هيكتور الحجار الذي دعا الى تشكيل لجنة متابعة تضم الجمعيات والمؤسسات الخيرية في زحلة بالتنسيق مع منتدى زحلة الاكاديمي لتأمين مساعدات ضرورية للعائلات المحتاجة والافراد في المنطقة ، شاكراً المنتدى على الدعوة وعلى هذا التنظيم المميز متمنياً لجمعيات زحلة دوام التألق والنجاح .

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار خلال مؤتمر منتدى زحلة الأكاديمي الخاص بالجمعيات والاندية: لتأمين مساعدات ضرورية للعائلات المحتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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