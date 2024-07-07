عمرو موسى يؤكد: مصر لا يمكن أن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر "لا يمكن أن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية."

وخلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أمس السبت، قال موسى إن إسرائيل تريد أن تكون ممتدة من النهر إلى البحر وتريد القضاء على الشعب الفلسطيني، وتريد من يساعدها في هذا الأمر.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى أن مصر لا يمكن أن تساعد في هذا الأمر أبدا، موضحا أن الدولة على الصعيد الإنساني فتحت أبوابها لإدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن تصفية القضية الفلسطينية (إذا حدثت) فستكون جريمة تاريخية كبرى، وسيحاكم التاريخ كل مرتكبيها.

وأكد أن الشعب المصري داعم لموقف الدولة إزاء القضية الفلسطينية وفي رفض التهجير القسري.

وأضاف عمرو موسى: «يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل كلي من أجل تهدئة الأوضاع، وهذا ما تفعله الدولة المصرية ورفضها للتصفية، وأيضًا الدولة المصرية تتميز بالرصانة من حيث تطبيقها الشرعية الدولية في حل القضية، وهذا أمر مهم في الحركة نحو الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني».