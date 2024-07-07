القناة 12 الإسرائيلية: رصد 7 عمليات اعتراض على الأقل في منطقة الجليل الأدنى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية صباح اليوم برصد 7 عمليات اعتراض على الأقل في منطقة الجليل الأدنى ، وذكرت القناة أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية قامت باعتراض مجموعة من القذائف الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان .

وأضافت المصادر العسكرية أن عمليات الاعتراض تمت بنجاح دون تسجيل أضرار أو إصابات في المناطق المستهدفة. وأكدت أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويراقب الأوضاع عن كثب في الشمال.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً في الأسابيع الأخيرة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة في لبنان وفلسطين القصف والهجمات، وسط جهود دولية لتهدئة الأوضاع ومنع تصعيد أكبر.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى بلدية خان يونس الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر صباح اليوم الاحد أنه قصف الليلة الماضية مبنى بلدية خان يونس في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المبنى كان يُستخدم من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية.

وأكد البيان أن القصف جاء في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية لحماس في القطاع، وأنه تم استهداف المبنى بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأنه كان يُستخدم كمركز عمليات وتحكم.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي ملتزم باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الأضرار المدنية، وأنه يعمل على توجيه ضرباته بدقة لاستهداف المواقع العسكرية فقط. كما حث البيان المدنيين في غزة على الابتعاد عن أي مواقع تُستخدم من قبل حماس للأغراض العسكرية.

الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدعو لزيادة الضغوط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة على غزة

دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، إلى زيادة الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو السبب في عدم الوصول إلى صفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم /الأحد/ - إن "إسرائيل أمام الفرصة الأخيرة لعقد صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "سيناريو استمرار الحرب في غزة مازال قائما وأن المحتجزين في القطاع آخر اهتمامات نتنياهو".

وأضاف أن "إسرائيل ستشهد غدا تظاهرات كبيرة لوقف الحرب على غزة مما يشكل ضغطا على نتنياهو، بالإضافة إلى ضغط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من الإنهاك وقلة التسليح والمعدات".