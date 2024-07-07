الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

توجه الناخبون مرة أخرى في فرنسا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي يبدو أن القوميين اليمينيين المتطرفين على وشك الهيمنة عليها.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات في الساعة الثامنة صباحا، ومن المتوقع ظهور النتائج مساء اليوم.

والقضية الرئيسية هي ما إذا كان حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه سيحصلون على أغلبية مطلقة من 289 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البلاد) المكونة من 577 مقعدا.

وبرز حزب التجمع الوطني كأكبر قوة في الجولة الأولى من التصويت التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، متقدما على التحالف اليساري الجديد ومعسكر الوسط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جاء في المركز الثالث.

وتشير استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة إلى أن لوبان لن تتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.