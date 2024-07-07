البيئة: ختام المرحلة النهائية من مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات من محمية وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن ختام فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات، والتي تم تنفيذها داخل محمية وادي دجلة بمسافة 3 كم.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وذلك بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، وبالشراكة مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشركة انفيروماستر للخدمات البيئية، وشركة ارتقاء.

وقد جمع الشباب ما يقرب من 75 كجم من المخلفات البلاستيكية والكانزات والزجاجات، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح، كما تم تسليم الجوائز للفائزين وقد فاز بالمركز الأول فريق هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، أعلنت عن انطلاق أولى فعاليات المسابقة من حي باب الشعرية وتم استكمال باقي مراحلها بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة، وصولًا للمرحلة النهائية عند محمية وادي دجلة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المسابقة تركز على جمع وفرز المخلفات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والزجاج وغيرها، وتعريف المتسابقين بالطريقة الصحيحة لفصل المخلفات وذلك لتحفيز وتشجيع روح إعادة التدوير لدى جميع فئات المجتمع، مؤكدة: نستهدف من تلك المسابقات تحقيق الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وشركات النظافة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط نقطة واحدة عن القمامة العادية (ورق، كرتون، شنط بلاستيك)، نقطة عن كل ربع كيلو، ونقطتان للعبوات الزجاجية والعلب، وثلاث نقاط للزجاجات البلاستيكية، وخمس نقاط مع الفصل الصحيح للمخلفات، وخمس نقاط للوزن الأكثر.

جدير بالذكر أن مسابقة "كلنا فايزين" تم إعلانها ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي 2024 تحت شعار "أرضنا - مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، وينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة بدعم من مشروع البنك الدولي "الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة وتستهدف الشباب بعدد من مناطق محافظة القاهرة بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها.