تحقيق رضا المواطن أهم الأهداف.. إشادة برلمانية بعودة الحوار الوطني للانعقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنًا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلًا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم تتم مناقشتها بالحوار الوطني حتى الآن، وفي مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى القضايا العاجلة؛ مثل التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضح صبور أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه على مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد على إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر؛ لرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، داعيًا كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية؛ من أجل التوصل إلى رؤى واقعية، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح إحدى ركائز العبور للجمهورية الجديدة التي نطمح في الوصول إليها.

وشدد النائب على أن إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولى من الحوار، والبالغ عددها ١٣٩ توصية، فضلًا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها، خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة الدورَ الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ على حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع على هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أن تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.