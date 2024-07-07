الجيش الصومالي يعلن استعادة منطقة مهمة جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو- (د ب أ)

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأحد، استعادة منطقة مهمة بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، استعاد الجيش الوطني بالتعاون، مع قوات ولاية جوبالاند الإقليمية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قرية "فلفلي" التابعة لمنطقة "بولو حاجي" بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.

وأفاد ضباط الجيش، في تصريحات لوسائل الإعلام الوطني، بأن "القرية التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذا للمتشددين لابتزاز مواشى الرعاة ونهب ممتلكاتهم".

وأضاف الضباط أن "القتال سيستمر حتى تحرير آخر معقل للإرهابيين في مناطق ولاية جوبالاند".