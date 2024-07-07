اخبار العالم

حكومة الاحتلال تخطط لتمديد الخدمة الإلزامية بالجيش لـ 3 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمناقشة مسألة تمديد الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي إلى ثلاث سنوات.

وسيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الوزراء بشأن هذا الأمر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت أكثر من 9 أشهر، ويحارب فيها جيش الاحتلال على جبهتي غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

وكان قد تم تقليص مدة الخدمة الإلزامية من 36 شهرا إلى 32 شهرا، في صيف عام 2014، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا