شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحوار الوطنى ساهم فى تعزيز التلاحم الشعبى خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعودة جلسات الحوار للانعقاد لاستكمال مناقشة القضايا التي لم يتم مناقشتها بعد، فضلا عن القضايا العاجلة والتي تمس المواطن المصري وعلي رأسها إلغاء الحبس الاحتياطي، وبحث التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وتطوير نظام الثانوية العامة، لافتا إلي أن المرحلة المقبلة سيكون شعارها المواطن أولا، حيث سيتم الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطن وتساهم في إحداث طفرة حقيقية تنعكس علي حياته بشكل مباشر.

وأكد "الجندي"، علي ضرورة التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بجدية تامة لأنها نتاج توافق وطني، باعتباره أصبح منصة للحوار بين أطياف الشعب المصري، وهو ما ساهم في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الشعبي خلف الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، داعيا كافة الأطراف لتعزيز التكامل والتشارك فيما بينهم من أجل الوصول إلى علاج جذري للمشكلات المتجذرة في المجتمع المصري منذ عقود، لتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحد أسباب نجاح الحوار الوطني هو صياغة آليات واضحة لإدارة الحوار، الأمر الذي خلق حالة من الانفتاح والشفافية بين المشاركين، حيث أتاح للجميع فرصة التعبير عن رأيه ورؤيته للقضايا محل النقاش بشكل علني، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول إلى الدعم النقدي مناقشات ثرية خاصة أنها تمس أكثر من ٦٠ مليون مواطن يستفيدون من الدعم العيني، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر ، حتي يمكنها صياغة خطة مُحكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية علي حياة المواطنين، كذلك إعداد تصور بشأن تداعيات التحول وآليات التعامل معها.

وأبدى النائب حازم الجندي، ثقته في قدرة الحوار الوطني بما يضمه من خبرات وكفاءات علي تقديم الدعم اللازم للحكومة الجديدة، في التعامل مع القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، والمشاركة بشكل فاعل في صناعة مستقبل مصر وتمهيد طريق العبور للجمهورية الجديدة.