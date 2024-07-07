شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ملحمة البرث.. اليوم الذكرى السابعة لاستشهاد البطل أحمد منسي والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الذكرى السابعة لملحمة كمين "البرث" 7 يوليو 2017 والتى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش فى شمال سيناء، والذى اشتهر بقيادته لعدة حملات لتنفيذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة المصرية بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، استشهد ومعه عدد من أفراد كتيبته وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

ففى الرابعة فجر 7 يوليو 2017، هجم 150 إرهابيا الهجوم بواسطة 12 عربة دفع رباعى محملة بالسلاح، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بى جى وقذائف هاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية ومفخخات، وقامت سيارة مفخخة تم تدريعها جيدا وتمويهها داخل إحدى المزارع بالدخول إلى الكمين، فتعاملت معها قوات الكمين، ولكن لشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين، وخلال دقيقة كانت بقية القوات فى أماكنها ترد على الإرهابيين.

فى ذات الوقت، قامت بعض العناصر بتطويق الكمين بالكامل وزرع عدد من الألغام لصد محاولات الدعم البرى، وقامت عناصر الكتيبة 103 بصد الهجوم وتبادل إطلاق النار، وتمكنت من الصمود طوال 4 ساعات، و خاض الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة ، ورفاقه معركة بطولية فى مواجهة الإرهابيين حتى استشهاده، وتعرضت قوات الدعم التى تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة، ولم تستطع الوصول بسرعة، وبعد مرور 4 ساعات، وصلت وحدات الدعم الجوى، وقامت بقصف العناصر وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات.

