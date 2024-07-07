قوى الامن: توقيف شخص نفّذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان انه "بتاريخ 28-6-2024، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزل أحد المواطنين في محلة مزرعة يشوع، وسرق من داخله مجوهرات وأغراضا خاصّة، وفرّ الى جهة مجهولة. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية السارق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في خلال ساعات من تحديد هويته، ويدعى: ع. ر. (مواليد عام 1991، لبناني)

ولفتت الى انه "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بأقل من /24/ ساعة في محلة الجديدة على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون أحمر، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، عثر على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وهاتفين خلويّين، و"مفرك" حديديّ".

وكشفت انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنزل المذكور في محلة مزرعة يشوع، بالإضافة الى سرقة منزل في محلة الزلقا، ومنازل لأشخاص وعمال أجانب، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".