أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد من الديمان "اننا نعيش أزمة حقيقة في لبنان، فلا بدَّ من العودة إليها لكي ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة وفقاً للدستور الواضح والصريح".

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: نعيش أزمة حقيقة في لبنان فلا بدَّ من العودة إليها لكي ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة وفقاً للدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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