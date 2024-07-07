الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة احيانا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية، خاصة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، و يتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية، خاصة في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة على الجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويحتمل تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.

الأربعاء:قليل الغيوم إجمالا مع تكون للضباب المحلي، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحيانا.