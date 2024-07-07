رئيس الوزراء الياباني: نأمل أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، عن أمله في أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز الوفاق مع الدول الأخرى.

جاء ذلك - حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - في تهنئة رئيس الوزراء الياباني لمسعود بيزيشكيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، معربا عن أمله في التعاون عن كثب معه.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت - أمس - فوز المرشح الرئاسي مسعود بيزيشكيان، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت أمس الأول الجمعة متغلبا على منافسه سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، أن بيزيشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات.. فيما حصل جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، وذلك بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

ودعت إيران إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الماضي لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في 19 مايو الماضي إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.

صحف عبرية : صفارات الإنذار تدوي في بعض المناطق شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب

أفاد موقع والا الإسرائيلي صباح اليوم أن صفارات الإنذار دوت في بعض المناطق شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب ، وجاء فى التقارير أن الإنذارات جاءت نتيجة لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو المناطق الشمالية.

وأفادت مصادر أمنية بأن صفارات الإنذار سُمعت في مدن وبلدات عدة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ وأماكن آمنة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ، وقد نشر تعزيزات عسكرية في المنطقة تحسباً لأي تصعيد محتمل ، كما أوضح أن السلطات تقوم حالياً بتقييم الوضع ومراقبة الأجواء بشكل مكثف.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى بلدية خان يونس الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر صباح اليوم الاحد أنه قصف الليلة الماضية مبنى بلدية خان يونس في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المبنى كان يُستخدم من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية.

وأكد البيان أن القصف جاء في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية لحماس في القطاع، وأنه تم استهداف المبنى بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأنه كان يُستخدم كمركز عمليات وتحكم.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي ملتزم باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الأضرار المدنية، وأنه يعمل على توجيه ضرباته بدقة لاستهداف المواقع العسكرية فقط. كما حث البيان المدنيين في غزة على الابتعاد عن أي مواقع تُستخدم من قبل حماس للأغراض العسكرية.